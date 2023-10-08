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общество

В Новосибирске 9 октября начнётся метеорный "ливень" Дракониды

Фото: Freepik.com

Новосибирцев предупредили, что над столицей Сибири пронесётся захватывающий поток метеоров Дракониды.

Метеорный поток Дракониды – это "ливень", который оставит после себя комета Джакобини-Циннера. Захватывающее зрелище астрономы смогут наблюдать с 6 по 10 октября.

Практически невооружённым глазом мерцание небесных тел можно будет наблюдать 9 октября с 20.00. В Новосибирском планетарии дали несколько советов, как разглядеть все детали метеорного "ливня".

Астрономы рекомендуют перед началом просмотра выбрать тёмное помещение с видом на северное направление. Особенно чётко звездопад будет виден в первой половине ночи, потом свет Луны может быть таким ярким, что будет ослеплять.

Метеорный поток Дракониды всегда смотрится впечатляюще. Самый яркий "ливень" астрономы наблюдали в ночь с 9 на 10 октября 1933 года. А в августе новосибирцы наблюдали за другим не менее ярким метеорным потоком Персеиды.

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Елена Отмахова
журналист

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