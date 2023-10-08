Страшная война на Ближнем Востоке: пророчество Жириновского озадачило мировое сообщество

События, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, вызывают все больше тревоги.

Начавшийся 7 октября 2023 года палестино-израильский конфликт достиг нового уровня напряженности. Боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, захватив десятки населенных пунктов. В ответ Израиль совершил массированный ракетный удар по Сектору Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Однако этот конфликт не ограничивается только двумя сторонами. В него втягиваются и другие страны. Так, "Хезболлах" наносит удары по позициям израильской армии, в ответ израильская артиллерия наносит удары по территории Ливана.

Все это напоминает предсказание российского политика Владимира Жириновского, которое он сделал еще в 2019 году. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" лидер ЛДПР заявил, что к 2024 году на Ближнем Востоке начнется конфликт, который заставит все забыть о других проблемах, включая Украину. Он предупреждал, что Иран несравним с другими странами, и страшные события будут разворачиваться именно здесь — в рамках Третьей мировой войны.

И сейчас эти слова приобретают особую актуальность. Почти сразу после атаки ХАМАС на Израиль, МИД Ирана выразил поддержку палестинской группировке.

Мировое сообщество с тревогой следит за развитием событий на Ближнем Востоке, задаваясь вопросом — сбудутся ли пророчества Жириновского о страшной войне и какие последствия она принесет. Время покажет, насколько точными оказались его слова.