В финале «Мисс Россия-2023» 8 октября выступят две красавицы из Новосибирска

Вечером 8 октября определится победительница конкурса «Мисс Россия-2023».

Милена Кислова и Юлия Колмакова, проживающие в Новосибирске, смогли пройти в финал престижного конкурса «Мисс Россия-2023». Об этом сказано на официальном сайте мероприятия.

На последнем этапе конкурса девушкам предстояло представить свои национальные костюмы. Милена Кислова и Юлия Колмакова удивили жюри своими образами Жар-птицы и Царевны Лебедь.

С начала октября стартовало голосование за лучшее преображение. Юлия Колмакова выделилась роскошным головным убором, подчеркивающим образ Жар-Птицы, а Милена Кислова восхитила белоснежным платьем Царевны Лебедь и сказочной диадемой.

Юлия Колмакова является выпускницей НГУЭУ, а Милена Кислова только в этом году поступила в Кемеровский университет.

Результаты конкурса «Мисс Россия» будут объявлены 8 октября — начало трансляции запланировано на 21:00 по мск.

Напомним, что жительница Новосибирска, 23-летняя Юлия Колмакова снялась в купальнике с Cadillac.