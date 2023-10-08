В Новосибирске на новом рояле Bösendorfer сыграл Денис Мацуев

Первым исполнителем, который выступил в отремонтированном зале Новосибирской консерватории стал народный артист РФ Денис Мацуев.

В Большом зале Новосибирской консерватории дали концерт после ремонта. Первым перед публикой на рояле фирмы Bösendorfer сыграл народный артист России, известный пианист Денис Мацуев.

Продукция фортепианной фабрики Bösendorfer считается самой дорогой в этом сегменте на рынке. При изготовлении роялей используется древесина ели, которой в каркасе инструмента может содержаться до 80%. Стоимость такого рояля составляет порядка 10 миллионов рублей.

Денис Мацуев высоко оценил инструмент и качество его звучания. А публика получила настоящее эстетическое удовольствие от игры Дениса Мацуева, который последний концерт в Новосибирске до этого давал в 2016 году.