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общество культура

В Новосибирске на новом рояле Bösendorfer сыграл Денис Мацуев

Фото с сайта НОВАТа

Первым исполнителем, который выступил в отремонтированном зале Новосибирской консерватории стал народный артист РФ Денис Мацуев.

В Большом зале Новосибирской консерватории дали концерт после ремонта. Первым перед публикой на рояле фирмы Bösendorfer сыграл народный артист России, известный пианист Денис Мацуев.

Продукция фортепианной фабрики Bösendorfer считается самой дорогой в этом сегменте на рынке. При изготовлении роялей используется древесина ели, которой в каркасе инструмента может содержаться до 80%. Стоимость такого рояля составляет порядка 10 миллионов рублей.

Денис Мацуев высоко оценил инструмент и качество его звучания. А публика получила настоящее эстетическое удовольствие от игры Дениса Мацуева, который последний концерт в Новосибирске до этого давал в 2016 году.

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Елена Отмахова
журналист

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