В Новосибирске ночью мужчина упал в колодец с водой

Спасатели МАСС рассказали, как вытаскивали из колодца с водой провалившегося мужчину на улице Волховской в Новосибирске.

Вчера, 7 октября,на пульт спасателей МАСС поступила информация, что на улице Волховской в колодец провалился 48-летний мужчина. На место тут же выехали спасатели.

"Проходящий мимо очевидец услышал крики о помощи и вызвал спасателей. Мужчину достали из колодца и с подозрением на травму позвоночника передали бригаде врачей скорой помощи,- говорится в сообщении Муниципальной Аварийно-спасательной службы.

- Колодец огородили сигнальной лентой и заблокировали подручными предметами. На момент убытия спасателей прибыли сотрудники СГК, чтоб провести работы по закрытию люка".

Подобные ситуации происходят довольно часто в Новосибирской области. Так, две недели назад спасатели МАСС вытаскивали из оврага на улице Бориса Богаткова 23-летнего мужчину.