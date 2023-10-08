В Новосибирске обезвредили условных диверсантов

В Новосибирске связисты ЦВО приняли участие в масштабных антитеррористических учениях были обезврежены условные диверсанты.

В прошедших антитеррористических учениях приняли участие более 50 военнослужащих ЦВО. Им нужно было отбить военный объект. Условных диверсантов окружали с двух сторон: пока штурмовики подбирались по суше, разведчики НВВКУ форсировали Обь.

По легенде, диверсанты пытались завладеть складом с боеприпасами, а также завладеть инфраструктурой военного объекта. Новосибирским военным удалось пресечь действия террористов.

«Для поиска и обезвреживания взрывных устройств была задействована группа разминирования, входящая в состав подразделения антитеррора, которая выполнила осмотр складов с боеприпасами и объектов инфраструктуры. В ходе проведения тренировки для создания реальной боевой обстановки применялись холостые боеприпасы и шумовые гранаты», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Военнослужащие Центрального округа регулярно проводят те или иные учения: например, в сентябре им давались считанные минуты, чтобы развернуть устойчивую радиосвязь по защищённым каналам.