В Новосибирске резко похолодает после «бабьего лета»

Интернет-сервисы публикуют погоду на вторую неделю октября – после "бабьего лета" с температурой + 20 градусов в Новосибирске похолодает.

Согласно данным, опубликованным на портале Gismeteo, в субботу и воскресенье, 7 и 8 октября, ожидается ещё теплая погода – столбик термометра поднимется до +20 градусов. Сервис обещает похолодание к следующей субботе, 14 октября: столбик термометра опустится до + 9 градусов. Ночные температуры на неделе составят +3... +4 градуса.

А вот сервис "Яндекс.Погода" даёт более пессимистичный прогноз: согласно этим прогнозам, похолодает в следующий четверг, 12 октября: столбик термометра опустится до +12 градусов. Далее температура будет опускаться всё ниже и ниже.

Синоптики обещаю первый снег уже во второй декаде октября. Впрочем,в сентябре его прогнозировали даже на начало октября.