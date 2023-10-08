В Новосибирске выросло количество электросамокатов на 75%

Количество электросамокатов компании Whoosh в Новосибирске за это лето выросло на 75% — сейчас их насчитывается порядка 3,5 тысяч.

Ещё год назад в Новосибирске было на 3,5 тысячи меньше электросамокатов – это 75% от их общего количества. В компании Whoosh рассказывают, что постоянно увеличивают парк кикшеринга. Как объясняют специалисты сервиса, спрос на электросамокаты постоянно увеличивается. Так сказано в ответе на запрос издания "РБК-Новосибирск".

Между тем, самокаты Whoosh можно найти валяющимися по всему городу в неположенных местах. Зампредседателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Елена Тырина даже заявила о желании обратиться в прокурату по этому поводу.

«В приложении ООО «ВУШ» места определены как парковки. Но я вижу, что они находятся на тротуарах, на узких газонах. Все это в противовес правилам благоустройства города. Мы очень много уделяем сил, времени, денег на озеленение города, на поддержание порядка, создание благоприятной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Новые участники дорожного движения — электросамокаты — не должны нарушать правила благоустройства, должны быть в пользу горожанам», — считает Елена Тырина.

Напомним, этим летом были внесены поправки в КоАП – они урегулировали штрафные санкции для электросамокатчиков, которые нарушают ПДД.