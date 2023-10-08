В зоне СВО погиб 27-летний боец спецназа из Новосибирской области Евгений Глущенко

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО спецназовцем.

В Новосибирской области состоится церемония прощания с погибшим на территории специальной военной операции бойцом Евгением Глущенко.

27-летний спецназовец из города Барабинска погиб в зоне СВО. Сообщение о его гибели появилось в Telegram-канале «Своих не бросаем (Барабинск)».

Евгений Глущенко родился в Барабинске и закончил 93-ю среднюю школу в 2012 году. Затем он поступил в Куйбышевский политехнический колледж. В течение 8 лет он служил в армии.

По словам сообщения, опубликованного в Telegram-канале, "20.09.2023 года группа, командиром которой был наш боец, попала под минометный обстрел... Основной удар пришелся на него... Евгений запомнится нам отважным, смелым, верным боевому долгу, любящим сыном и отцом, прекрасным мужем и братом, другом". У погибшего бойца остались жена, сын, родители и брат.

Церемония прощания с Евгением Глущенко состоится в Храме иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость" в Барабинске. Дата проведения церемонии — воскресенье, 8 октября.

Также Сиб.фм сообщал, что позывными четырёх погибших на СВО сибиряков назвали автомобили и отправили их в зону военных действий.