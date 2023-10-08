Война в Израиле: мигранты из Новосибирска рассказали о нападении палестинцев ХАМАС

Новосибирцы, переехавшие жить в Израиль, рассказали о боевых действиях в стране.

Сегодня утром, 7 октября, Израиль был атакован палестинскими боевиками из группировки ХАМАС. Вражеское нападение началось с южных районов страны, где были нанесены массированные ракетные удары, в результате которых пострадали сотни человек. Местные жители из Новосибирска поделились своими впечатлениями об обстановке в стране с информационным порталом Atas.info.

Одна из них, Мия Винер, рассказала: «Я нахожусь в кругу израильтян с высоким достатком, и мы предпочитаем не выходить из дома, заказывая доставку еды. Некоторые россияне всё равно не воспринимают Израиль всерьёз и планируют переезд в более развитые страны».

Однако есть и те, кто утверждает, что в их городах всё спокойно и нет паники. Например, удары ракет не достигли Тель-Авива, но произошли в ближайших населенных пунктах. Однако обстановка за столицей оказалась менее стабильной. Люди стараются перебраться на север страны или собираются в наиболее безопасных местах. Сотни человек собрались для сдачи крови в Национальной медицинской службе в Хайфе.

Некоторых жителей пугают сирены, которые предупреждают о возможной воздушной тревоге.

«Мы целый день находимся в состоянии тревоги, не имея защитного помещения ни в квартире, ни в доме. Но паники и ступора у нас нет. Кстати, сегодня я планировала отметить год своей жизни в Израиле. И вот... Как горько осознавать, что люди погибают!», — описывает ситуацию Галина Гузман из города Ашкелон.

Напомним, в зоне СВО погиб 27-летний боец спецназа из Новосибирской области Евгений Глущенко.