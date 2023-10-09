49 новых школьных автобусов поступило в образовательные организации Новосибирской области

Министерство образования Новосибирской области передало 49 новых автобусов образовательным организациям региона.

Как прокомментировал врио заместителя Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, школьные автобусы получили 24 муниципальных района Новосибирской области, все они будут направлены в школы для перевозки детей к местам обучения. «Правительством региона уделяется особое внимание обеспечению безопасности подвоза детей в школы, ведется планомерная работа по замене школьного автобусного парка, в настоящее время на школьных маршрутах не эксплуатируется транспорт старше 10 лет, – подчеркнул Сергей Нелюбов. – За последние 5 лет (с 2018 по 2022 год) в районы области поставлено 415 школьных автобуса».

В целях обеспечения доступности качественного образования детей из населенных пунктов, не имеющих образовательных организаций на своей территории, организован подвоз обучающихся к 433 базовым школам на 594 школьных автобусах. Ежедневно подвозится порядка 15 тысяч школьников. Весь школьный транспорт, обеспечивающий подвоз детей к местам обучения, соответствует требованиям ГОСТа, окрашен в желтый цвет, оснащен приборами Тахограф, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, проблесковыми маячками оранжевого цвета. Для обеспечения безопасности детей в школьных автобусах установлены специальные кресла с ремнями безопасности, кнопки связи с водителем, ограничители скорости 60 километров в час, системы экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что с 1 сентября 2023 министерством образования Новосибирской области во взаимодействии с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных районов организован ежедневный контроль подвоза детей в школы области.