6 важных вопросов о педофилии — отвечает судебно-психиатрический эксперт из Новосибирска

Как человек становится педофилом и может ли он измениться — в материале «Сиб.фм».

В октябре 2023 года выпустили из тюрьмы 52-летнего Александра Кужилова, который 20 лет назад изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку в селе Журавка. Мужчина вернулся в посёлок Чистоозёрное. Возмущённые местные жители начали собирать подписи для принудительной отправки преступника в психиатрическую больницу, а сам Кужилов закрылся дома из-за страха смерти.

В Новосибирске судебно-психиатрический эксперт в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» объяснил, с чем связан интерес взрослого человека к ребёнку, все ли насильники несовершеннолетних называются педофилами и может ли педофил измениться.

Педофилия — это болезнь?

В международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10)* педофилия расположена в разделе «Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте» и отмечена специальным шифром — F65.4.

«Педофилия — это сексуальное предпочтение детям обычно пубертатного или ранее пубертатного возраста. Некоторых педофилов привлекают только девочки, других — только мальчики, а третьи интересуются детьми обоего пола», — сказано в «Классификации психических расстройств по МКБ-10».

В справочнике также отмечено, что чаще всего педофилию выявляют у мужчин.

Однако не каждому взрослому, испытывающему сексуальное влечение к несовершеннолетним, ставят диагноз «педофилия». По словам судебно-психиатрического эксперта, такое поведение может быть свойственно людям с любыми другими расстройствами.

«Далеко не все люди, которые совершают половые действия в отношении детей являются, во-первых, психически больными, а во-вторых, психически больными педофилией. Это также может быть следствием распущенности, культурных особенностей, слабоумия, алкоголизма, шизофрении, биполярного аффективного расстройства, расстройства личности (ранее называемого психопатией)», — объясняет специалист.

Как отмечает эксперт, такие поступки не бывают корыстными. Практически в каждом случае они направлены на удовлетворение сексуальных потребностей, которые человек не может контролировать.

«Один случай полового акта с ребёнком никогда не может свидетельствовать о диагнозе “педофилия”. Это просто половой акт с ребёнком и всё. Даже если он сопряжён с убийством. О педофилии может говорить только серия связей. Чаще всего те люди, которые совершают такие действия с детьми — это психопаты, а не педофилы», — подчёркивает он.

Тем не менее, педофилия должна остаться в МКБ-10. Специалист считает, что большинство актов педофилии — это насилие, потому что ребёнок не может сознательно принять такое решение.

Что заставляет взрослых насиловать детей?

«Ничего не заставляет, человек таким рождается», — поясняет эксперт.

По его словам, половое влечение формируется в человеке вместе с личностью. Формально этот процесс может длиться до 18 лет, а на деле — люди формируются на протяжении всей жизни.

«В момент раннего пубертата человек начинает испытывать половое влечение, и в определённый момент понимает, что его интересуют персоны не своего возраста, а дети У человека есть извращённая потребность удовлетворять свои половые желания с детьми. Он её реализует. Кто-то может её сдерживать, кто-то не может. В результате совершаются поступки в отношении детей, имеющие сексуальный подтекст», — комментирует психиатр.

Кроме того, на формирование полового влечения к несовершеннолетним может повлиять окружающая среда и травмы прошлого. Например, неполная семья, алкоголизм близких или домашнее насилие.

«Такие люди и сами подвергаются насилию в детстве. Если человек сам был жертвой сексуальных действий в возрасте, когда он ещё не был к этому готов, то да, его половое влечение может деформироваться. В том числе до той степени, которую мы можем оценивать как педофилию», — отмечает он.

Как узнать педофила в толпе?

Как объясняет судебно-психиатрический эксперт, невозможно по внешнему виду или поведению человека понять, что у него есть тяга к детям.

«Это очень скрыто протекающее психическое расстройство. Человек понимает порочность и запретность этого. И тщательно это скрывает», — рассказывает специалист.

Он также добавил, что в судебной психиатрии педофилия надёжно ставится только в двух случаях. Первый — человек сам подробно рассказывает о том, что у него уже давно есть стойкое половое влечение к детям, с которым он не может справиться. Второй — ранее человек уже был осуждён за подобные действия.

Как выявляют педофилов?

Судебно-психиатрический эксперт привёл в пример стандартное дело о нарушении половой неприкосновенности ребёнка:

«После развода родителей, ребёнок проживает с матерью и иногда бывает в гостях у папы. В момент нахождения у отца что-то случается: папа мыл ребёнка и засунул руки не туда; ходил без штанов; сделал неуместный комплимент про части тела; ребёнок увидел у отца эрекцию. И мама от имени ребёнка пишет заявление в полицию о влечении как о состоявшемся факте. Полиция опрашивает маму, ребёнка и отца. Мама уверяет, что это было изнасилование отцом, ребёнок — частично подтверждает, папа — всё отрицает. Всё это передаётся в Следственный комитет и назначается судебно-психиатрическая экспертиза».

По словам специалиста, судебно-психиатрическая экспертиза не может доказать факт совершения сексуального преступления. Она оценивает психическое состояние людей, их способность нести ответственность, давать показания.

«Диагностика педофилии — это очень сложный вопрос. Зачастую никто не знает, как доказывать то, что происходит. Понятно, что когда где-то задерживают преступника с настоящим диагнозом “педофилия”, который приискивает безнадзорных детей, заманивает их в квартиры, предлагает деньги и втягивает в извращённые отношения. Такие случаи доказываются, но это редкость. Большинство дел выглядят так, как я вам описал», — добавил он.

Чем лечить педофилов?

Педофилия входит в группу расстройства личности, а оно не лечится, говорит эксперт. Возможности лечения любого расстройства сексуального предпочтения, в том числе и педофилии, ограничены.

«Чем лечить педофилов? На Западе обсуждают кастрацию, но это калечащий человека метод, на который особенно в современном либеральном обществе никто не пойдёт. В Российской Федерации таких методов нет, а лекарства от педофилии не существует. Педофилию даже трудно поддать контролю. Поэтому такие люди будут возвращаться к этой жизни. Это структура их личности, они не могут вести себя по-другому», — рассуждает специалист.

Сможет ли преступник социализироваться после тюрьмы?

Как подчёркивает эксперт, насильники несовершеннолетних не пользуются уважением в тюрьмах и преследуются со стороны других осуждённых. Тем не менее, такие поступки всё равно совершаются, а значит в этом есть и психологические причины.

«Может ли полноценно жить среди людей человек, который 20 лет провёл в местах лишения свободы? Как это влияет на его социализацию? Насколько он вообще готов жить в нормальной человеческой среде? Не среди людей, совершивших незаконные деяния, а среди простых граждан», — спрашивает он.

Принимать в общество освободившегося преступника или нет — личное право каждого человека, говорит специалист.

«Людям придётся смириться с тем, что среди них живёт такой человек. Страшно, неуютно, но человек был наказан и своё наказание получил», — заключил собеседник.

* Разрабатывается Всемирной организацией здравоохранения для унификации и стандартизации диагностики.