Два человека погибли в ДТП на трассе Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск

В результате аварии с грузовым автомобилем на федеральной трассе погибли четыре человека.

На федеральной трассе Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск результате аварии погибли два человека.

По информации УГИБДД Тюменской области, ДТП произошло, когда автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «Мерседес» с полуприцепом. Сильное столкновение отбросило оба транспортных средства в кювет.

В результате этой трагедии погибла 33-летняя жительница Волгограда и ее 65-летний отец. В полиции подчеркнули, что женщина имела всего один год опыта вождения.

На данный момент движение на данном участке трассы временно ограничено. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в Новосибирской области приговорили водителя, раздавившего палатку с рыбаком на озере Чаны.