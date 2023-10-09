В Новосибирской области приговорили водителя, раздавившего палатку с рыбаком на озере Чаны

В Купинском районном суде Новосибирской области вынесли приговор водителю Toyota Rav 4, который в декабре прошлого года устроил пьяные гонки по льду на острове Чаны, в результате буквально раздавил рыбака из Омской области.

Трагедия произошла 11 декабря 2022 года – на озере Чаны было много палаток с рыбаками. Среди отдыхающих был и 37-летний Павел Размыслов, который приехал на место отдыха на автомобиле Toyota Rav 4.

Изрядно выпив, мужчина сел за руль и устроил дрифт на озере – он гонял со скоростью не менее 70 км/ч. Те рыбаки, кто успел, разбежались с места происшествия, но в одной из палаток находился мужчина из Омской области, который погиб, истекая кровью.

«Проезжая вблизи рыбацкой палатки, в которой находился потерпевший, Размыслов П.С. не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд автомобилем на находившегося в палатке потерпевшего. В результате вышеуказанных действий Размыслов П.С. в форме преступной небрежности, причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения, которые составляют единую сочетанную травму тела, поэтому оцениваются в совокупности как опасные для жизни и расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщили в Купинском районном суде.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), то есть в причинении смерти по неосторожности. В итоге Павел Размыслов признал вину, и дело рассмотрели в особом порядке.

«Приговором суда Размыслов П.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ, и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы, — сказано в приговоре Купинского районного суда.

– Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен частично – взыскано в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, 4 400 000 рублей».

Приговор ещё в законную силу не вступил и может быть обжалован, в том числе в части финансового наказания.