Эксперт рассказал, как отключить слежку и прослушку в телефоне

Специалист объяснил, как избавиться от слежки через мобильный телефон.

В смартфонах есть способы отключить слежку и прослушку, которые могут быть скрыты в настройках. Об этом сообщил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян агентству "Прайм".

Даже если сервисы в смартфоне выключены, они могут продолжать собирать информацию о владельце в фоновом режиме. Владельцам iPhone рекомендуется проверять каждый параметр отдельно в меню "Конфиденциальность и безопасность", чтобы убедиться, что отслеживание действий на сайтах и в других приложениях полностью запрещено.

Владельцам устройств на операционной системе Android нужно выбрать пункт меню "Сведения о телефоне", затем "Сведения о ПО" и семь раз нажать на пункт "Номер сборки". После этого нужно перейти в настройки, выбрать пункт "Параметры разработчика" и активировать опцию "Sensors off" в разделе "Плитки быстрых параметров для разработчиков". Таким образом, в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, которая позволит быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом приложении.

Эти советы помогут пользователям защитить свою конфиденциальность и предотвратить нежелательную слежку и прослушку в их смартфонах.

Напомним, в Новосибирске откроют НИИ для импортозамещения технологий связи.