В Новосибирске откроют НИИ для импортозамещения технологий связи

Научно-исследовательский институт откроют в Новосибирске до 2027 года.

В Новосибирске появится научно-исследовательский институт, целью которого будет импортозамещение средств телекоммуникаций. Общая сумма инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей.

Разрешение на строительство здания было выдано 6 октября и будет действовать до 5 сентября 2027 года. Институт будет расположен в Калининском районе на улице Окружной и будет иметь площадь более 30 тысяч квадратных метров. Здание будет тринадцатиэтажным и будет включать подземную автостоянку на 60 машиномест. Застройщиком проекта является ООО «Предприятие „Элтекс“».

Строительство института было запланировано еще в апреле текущего года, когда министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил о намерении создать в городе институт для разработки импортозамещающих технологий в сфере телекоммуникаций к 2025 году.

Напомним, мэр Новосибирска Локоть назвал причины задержки транспортных проектов.