Мэр Новосибирска Локоть назвал причины задержки транспортных проектов

Во время традиционной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причины задержки реализации транспортных проектов.

Вопрос о причинах задержки транспортных проектов на традиционной пресс-конференции "Час прессы" Анатолию Локтю задали журналисты. Градоначальник отметил, что во внимание нужно брать и тот факт, что финансирование таких объектов выросло, увеличилось и количество проводимых работ.

«Конечно, в связи с этим возросшим объемом есть определенные сбои, в частности, в разработке документации. Тем не менее, основной объем планов этого года мы выполняем», — заметил мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник признаёт, что трудности в этом направлении всё равно существуют. Но для того, чтобы не сорвать сроки проводится совместная работа с аппаратом губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Также ранее в мэрии Новосибирска уже объясняли, почему не удаётся в обозначенные сроки запустить станцию метро "Спортивная".