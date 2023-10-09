Гинеколог Марченко посоветовала не увеличивать порции еды во время беременности

Это позволит предотвратить избыточный набор веса и снизит риск развития сахарного диабета.

Врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что во время беременности не стоит увеличивать порцию еды, пытаясь таким способом накормить себя и ребенка.

«До сих пор среди женщин в положении бытует миф, что надо есть за двоих. Этого делать ни в коем случае не стоит. В период беременности за набором веса нужно пристально следить и контролировать этот процесс. Диета должна быть сбалансированной и разнообразной. Увеличивать размер порции нет необходимости. Избыточный вес может привести к осложнениям в родах и стать причиной развития гестационного сахарного диабета», — предостерегла специалист.

Кроме того, по словам врача, важно не игнорировать фолиевую кислоту, с помощью которой можно предотвратить некоторые аномалии развития плода.

«Недостаток фолиевой кислоты опасен в первом триместре, когда у плода формируется нервная трубка. Получить этот микроэлемент из пищи очень сложно, поэтому ее всегда назначают в виде добавок», — отметила гинеколог.

Еще одним распространенным осложнением во время беременности является железодефицитная анемия.

«Железо — один из ключевых микроэлементов, обеспечивающих нормальное протекание беременности и развитие плода. При его недостатке может произойти задержка роста и развития мозга плода, прерывание беременности. Профилактикой является рацион, богатый животными белками», — добавила Марченко.

Напомним, гинеколог Ерофеева назвала малоэффективные методы контрацепции.