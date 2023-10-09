Курорт в Манжероке проводит масштабную лесопосадочную акцию

Лесовосстановительная акция курорта «Манжерок» состоялась на территории Соузгинского сельского поселения Майминского района, которая собрала более 80 участников. В рамках акции участники высадили 8 000 саженцев сосны.

Лесовосстановительная акция алтайского курорта Сбера проводится уже второй год подряд. Если в прошлом году по инициативе курорта посадили саженцы кедра на территории Бирюлинского сельского поселения, то сегодня саженцы сосны посажены в Соузгинском поселении.

«За два года мы посадим почти 1 млн 800 тысяч саженцев. Если в прошлом году мы высадили 286 тысяч саженцев на общей площади в 100 га, то цифры этого года просто колоссальные. Только в этом году в разных районах запланирована посадка 1, 5 млн саженцев хвойных пород.

Кроме того, в этом году мы выпустили 50 тысяч мальков ценной породы рыб — нельмы в сибирские реки», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Генеральный директор курорта выразил благодарность всем участникам акции за активное участие и неравнодушие в деле сохранения природы.

Посадка деляны только небольшая часть лесовосстановительной акции курорта. В этом году «Манжерок» уже высадил 310 тысяч саженцев в Майминском и Чойском районах, а до конца этого года компания планирует высадить 1,5 млн саженцев хвойных пород деревьев на разных участках на общей площади в 500 га. Так, курорт проведет самые масштабные лесовосстановительные работы в Республике за весь 2023 год.

«Благодарю всесезонный курорт «Манжерок» за инициативы по восстановлению и сохранению нашей природы. Вы делами доказываете, что для вас это не пустой звук, а задача, в решение которой вы готовы внести и вносите свой реальный вклад», — отметил Глава Республики Алтай Олег Хороходин.

С приветственным словом к участникам акции также обратились сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель, председатель комитета ГС – ЭК РА по здравоохранению и социальной защите Алена Казанцева, спикер Майминского райсовета Ильнур Ударцев и управляющая Горно-Алтайским отделением 8558 ПАО Сбербанк Марина Мезенцева.

В акции приняли участие не только сотрудники самого курорта, но и члены кабинета министров, депутаты республики, представители общественности, администрации Майминского района, сотрудники Горно-Алтайского отделения Сбербанка, студенты Горно-Алтайского политехнического колледжа имени М.З. Гнездилова, обучающиеся по специальности «Лесное и парковое хозяйство».