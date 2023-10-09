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общество

Кузбассовец беспричинно набросился на пожилую женщину с ножом

Freepik, authors: BrianAJackson

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В Кузбассе пойдет под суд 37-летний местный житель, который беспочвенно напал с ножом на пожилую женщину. Его обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Об этом сообщает Сибдепо.

По данным следствия, мужчина попытался убить 62-летнюю потерпевшую ударами ножом в область шеи. Противоправные действия обвиняемого были пресечены очевидцами. Жертву кузбассовца с ранениями в области шеи и головы доставили в больницу. А нападавшего задержали и заключили под стражу.

Обвиняемому провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты установили, что фигурант вменяем и не страдает заболеваниями психики. Со следствием нападавший не сотрудничал, но следователи и без того собрали достаточно доказательств, включая показания очевидцев. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в Новосибирске мужчина с ножом ограбил контору микрозаймов на 4,5 тысячи.

#Нож #нападение #уголовное дело
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Дарья Бочкун
журналист

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