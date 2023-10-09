Медсестра из Новосибирска сделала селфи на фоне голой роженицы

В Новосибирске разгорелся скандал из-за фотографий голой роженицы в реанимации. Снимок на фоне обнаженной пациентки сделала медсестра. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Медсестра сделала фото во время работы в Горском перинатальном центре, роддоме №4. Оказалось, что она работала там всего полгода и была уволена более пяти лет назад из-за неудовлетворительной работы.

Снимки, на которых медсестра позирует на фоне голой роженицы, опубликованы на её странице в «Одноклассниках».

Главный врач Горского перинатального центра Иван Поздняков заявил, что больница обратится в правоохранительные органы по этому случаю.

Медсестра, опубликовавшая фотографии, вышла на связь с журналистами и утверждает, что фотографии опубликовал бывший муж без ее ведома. Он взломал ее аккаунт в соцсетях, чтобы отомстить за ссоры. Она также рассказала, что ушла от него после того, как он её избил три года назад, и сейчас он пытается получить половину квартиры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском задержали двух мошенников.