Медведь пришёл на запах мёда и разворотил пасеку в селе под Новосибирском

В Новосибирской области медведь вышел к людям и уничтожил пасеку.

В селе Новокиевка Куйбышевского района медведь разрушил пасеку. Видеозапись произошедшего опубликовал в Telegram-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Сегодня, 9 октября, специалисты выехали на место происшествия — медведь находился неподалеку от жилой зоны. Они принялись работать с охотничьими собаками, но не смогли удержать животное. В итоге медведь скрылся в болотистой местности, а собаки потеряли его след.

По словам Шестернина, в министерство не поступали обращения от главы района или его заместителя. Однако, если такое обращение будет получено, ведомство примет соответствующие меры для регулирования численности медведей в данной местности, уточнил он.

Напомним, ранее в Тогучинском районе под Новосибирском фура сбила медведя.