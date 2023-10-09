Названа критическая ошибка Израиля в войне против ХАМАС

Израильская разведка слишком сильно доверилась искусственному разуму и это сыграло фатальную роль в неожиданном нападении палестинцев.

Ни для кого не секрет, да и власти Израиля частенько во всеуслышание хвалились своей операцией «Страж стен», во время которой израильское подразделение радиоэлектронной разведки потратило миллиарды долларов на сбор самых разнообразных разведданных в секторе Газа (их обработкой занимался искусственный интеллект).

Однако ХАМАСу удалось легко обмануть компьютер, взяв под контроль поток собранной им информации и запустив дезинформацию, который алгоритмы израильского ИИ приняли за «чистую монету». Так и был упущен момент начала ракетных атак в рамках хорошо спланированной операции «Наводнение Аль-Акса» (еврейские власти о ней даже не подозревали), пояснил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для издания «Consortium News».

Эти события, а особенно ответные и недальновидные удары израильтян по мечетям в секторе Газа, дали формальный повод всему арабскому миру включиться в начавшуюся военную операцию. Действия ХАМАС против Израиля уже поддержали Ирак, Иран, Ливан, Катар, Кувейт и Сирия. Многие военные аналитики уже назвали 7 октября судным днём, открывшим ворота в ад для всего мира.