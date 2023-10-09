Омбудсмен Волынец предложила ввести в школах бесплатное питание для детей-инвалидов

С такой инициативой она обратилась к депутату Госдумы Яне Лантратовой.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к депутату Госдумы Яне Лантратовой с предложением рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство об организации бесплатного питания детей-инвалидов в школах. Об этом сообщает RT.

По словам Волынец, в федеральном законе установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не проживающие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных средств.

Она объяснила, что дети с ОВЗ одновременно могут иметь инвалидность, однако дети-инвалиды не могут быть причислены к этой категории. Таким образом, получается, что дети-инвалиды без ограничения возможностей здоровья не имеют права на бесплатное питание.

«В этой связи в целях защиты прав детей-инвалидов прошу вас, уважаемая Яна Валерьевна, рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих организацию питания детей-инвалидов в образовательных организациях начального, основного и среднего общего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета», — сказано в тексте обращения.



Напомним, в Госдуме рассмотрят вопрос о введении единого стандарта школьной медицины.