Под Новосибирском завершили строительство эстакады в Кольцово

Протяженность объекта составила 157 метров.

В Новосибирской области в Кольцово завершили строительство новой эстакады дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» к ЦКП «СКИФ». Об этом сообщает региональное Министерство транспорта.

Эстакаду, протяженностью 157 метров, возвели в рамках национального проекта и. Помимо самой эстакады, установили автобусную остановку, а также обустроили тротуары и установили систему освещения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медсестра из Новосибирска сделала селфи на фоне голой роженицы.