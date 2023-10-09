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вчера 23:30
общество

Под Новосибирском завершили строительство эстакады в Кольцово

Фото: Минтранс НСО

Протяженность объекта составила 157 метров.

В Новосибирской области в Кольцово завершили строительство новой эстакады дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» к ЦКП «СКИФ». Об этом сообщает региональное Министерство транспорта.

Эстакаду, протяженностью 157 метров, возвели в рамках национального проекта и. Помимо самой эстакады, установили автобусную остановку, а также обустроили тротуары и установили систему освещения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медсестра из Новосибирска сделала селфи на фоне голой роженицы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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