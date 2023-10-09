Пугачёва и Галкин* бегут из Израиля? Звёздная пара оказалась в эпицентре войны

Из огня да в полымя – так коротко можно описать ситуацию, в которой оказалась «звёздная» пара Примадонны и юмориста в Земле обетованной, находящийся в состоянии войны.

Война идёт буквально по пятам семьи Аллы Борисовны и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Под бомбовый удар из пяти тысяч «ХАМАСовских» ракет попал и Тель-Авив, где нашла приют «звёздная» семья.

«Сегодня в 6: 30 мы проснулись от сирен... Израиль победит!», написал Максим в своём блоге сразу после палестинских массированных бомбардировок. Однако патриотизма беглеца и отца большого семейства (с парой вынуждены болтаться по миру маленькие дети Лиза и Гарри) хватило ненадолго. В сети появились сведения о том, что «звёздные» беглецы были замечены в главном аэропорту Израиля «Бен Гурион».

Удалось ли бывшим россиянам покинуть Землю обетованную пока неизвестно, ведь все вылеты из Израиля были оперативно запрещены властями страны из-за введения чрезвычайного положения.

Фаловеры тут же отреагировали комментариями, злорадно предсказав печальную участь «звёздной» семьи: «Очевидно, что всю оставшуюся жизнь они так и будут скитаться по белому свету в поисках лучшей жизни, с тоской вспоминая единственную страну в мире где им когда-то были рады», написали они в соцсетях.