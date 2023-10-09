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общество

Резкое похолодание после «бабьего лета» придёт в Новосибирск в октябре

Фото: Сиб.фм

Жителей Новосибирска ожидает резкое изменение погоды после непродолжительного потепления.

Новосибирцев ожидает похолодание после потепления во время «бабьего лета», следует из онлайн-сервисов прогноза погоды.

Сервис Gismeteo обещает похолодание к субботе, 14 октября: температура воздуха опустится до +9 градусов — в минувшие выходные в городе потеплело до +20 градусов. Ночные температуры на неделе составят +3... +4 градуса.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирске похолодает в четверг, 12 октября: столбик термометра опустится до +12 градусов.

Напомним, синоптики обещают первый снег уже во второй декаде октября.

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Диана Джафарова
журналист

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