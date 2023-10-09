Школьники из Новосибирской области стали победителями всероссийского фестиваля ГТО

Сборная команда Новосибирской области завоевала золото в «Артеке» – на VIII фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Это первая и долгожданная победа наших школьников на национальной арене ГТО. Так, 2017 и 2018 гг. команда привозила из «Артека» серебро. А в 2022 году ребята остановились в шаге от пьедестала, уступив пять очков обладателю бронзы.

Нынешний фестиваль проходил с 28 сентября по 6 октября в международном детском центре «Артек» (Республика Крым). По данным федерального сайта ГТО, новосибирцы состязались со школьниками из 64 регионов страны. Через отборочные этапы фестиваля прошли почти 300 тысяч учащихся со всей России.

Напомним, состав нашей команды был сформирован по итогам областного фестиваля ГТО среди учащихся, финал которого состоялся в наукограде Кольцово 15–16 июня. В сборную вошли восемь человек – победитель и серебряный призер от каждой из групп: IV ступень ГТО – девочки и мальчики 12–13 лет; V ступень ГТО – девушки и юноши 14–15 лет.

«У нас ежегодно строится порядка десяти больших и малых площадок для подготовки и выполнения нормативов ГТО. В этом году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» уже построены две большие площадки в Убинском и Колыванском районах, еще две появятся в Венгеровском и Чистоозерном районах. Безусловно, это способствует увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом среди детей и взрослых. По результатам областных фестивалей ГТО мы видим, что все больше людей принимает участие в тестировании ГТО, а также растёт число занимающихся спортом подростков и школьников», — отмечает врио министра физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Честь Новосибирской области на всероссийской арене защищали в итоге: Лилия Мишура (Центральный округ), Анастасия Чурсина (Новосибирский район), Артем Шурыгин (г. Обь), Вячеслав Устюжанин (г. Обь), Дарья Перцева (Новосибирский район), Анастасия Черноярова (г. Обь), Андрей Ерёмин (Новосибирский район) и Дмитрий Перцев (г. Бердск).

Именно эти ребята стали победителями всероссийского фестиваля. Серебро – у Республики Башкортостан, бронза – у Республики Коми.

Фестиваль окончен, но его участники пока остаются в Артеке» – до конца текущей осенней смены. Остаются для активного отдыха, общения, всевозможных творческих проектов и т. д. В середине октября юные герои вернутся домой.