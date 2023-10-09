Стартовал набор на зимние интенсивы в новосибирском кампусе IT-школы

В новосибирском кампусе «Школы 21» объявили даты отборочных интенсивов. Первый интенсив пройдет с 22 января по 16 февраля, второй — с 26 февраля по 22 марта 2024 года. На каждый из них планируют набрать не менее 300 человек.

В настоящее время в новосибирском кампусе учатся около 620 участников. При этом 100 из них уже трудоустроены и работают в крупнейших компаниях, таких как Сбер, Центр финансовых технологий, «Текстком», SmartСonsulting и других. Несколько участников выбрали школу в качестве места работы.

Интенсив (или «бассейн») — это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. В течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты, развивают мягкие навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. По результатам интенсива участников отбирают на основное обучение.

По окончании бассейна участники смогут бесплатно изучать цифровые технологии, выбирая из более чем 10 различных направлений и сфер. Среди них алгоритмы и графика, Unix и Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и другое. Одна из обязательных частей образовательной программы школы — трехмесячная стажировка, после которой участники успешно трудоустраиваются в крупные ИТ-компании.



Отбор на основное обучение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов участников.

Новосибирский кампус «Школы 21» занимает несколько этажей в здании головного офиса 2ГИС, что помогает участникам проникаться атмосферой современной ИТ-компании уже во время учебы.

Константин Селезнев, директор кампуса в Новосибирске:

— Абсолютно все участники интенсивов оценивают этот опыт как сверхполезный для себя, ведь они погружаются в сферу ИТ, понимают собственные интересы и знакомятся с людьми, с которыми у них много общего. Это реальный шанс оценить свои силы и мотивацию. В результате на основное обучение остаются те, кто может и действительно хочет получить все необходимые инструменты, чтобы освоить востребованную ИТ-профессию и найти любимое дело в цифровом мире.

Анна Сидорова, участница «Школы 21»:

— Интенсив — это, когда учебе уделяешь почти всё время и проекты буквально начинают сниться. Но зато очень помогают ребята, с которыми проходишь бассейн вместе. Поддержку здесь чувствует каждый. Я ни секунды не жалею о своем выборе, потому что школа научила меня самому ценному навыку — постоянно учиться и осваивать новое.