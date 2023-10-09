В Новосибирске ожидается снег с 23 октября

Снег будет идти всю неделю с 23 по 29 октября.

Новосибирск с 23 октября накроет снег. Такой прогноз погоды показывает Gismeteo.

При этом температура воздуха будет варьироваться от 0 до +11 градусов днем. Ночью температура будет от — 2 до +4 градусов. Также ожидается снег с дождем.

Ранее мы писали, когда выпадет первый снег. Ожидалось, что первые осадки в виде снега выпадут 17-18 октября. Следует отметить, что первый снег будет мокрым и постоянного снежного покрова не стоит ожидать до ноября. Обычно в Новосибирске первый снег выпадает уже в первую декаду октября, но в этом году жители мегаполиса наслаждаются теплой погодой.