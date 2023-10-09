В Новосибирске пропал 12-летний мальчик со скейтбордом

В Новосибирске волонтёры ищут 12-летнего Егора Игнатенко, нуждающегося в медицинской помощи.

В Калининском районе Новосибирска пропал 12-летний Егор Игнатенко. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры сообщили, что он ушел 8 октября в неизвестном направлении. С собой у него был скейтборд.

У мальчика рост 145 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В момент пропажи он был одет в темно-зеленую толстовку с аппликацией на спине.

Кроме этого, мальчик нуждается в медицинской помощи.

Как ранее писал Сиб.фм,в Новосибирске 15-летний мальчик выпал из окна детского дома и погиб.