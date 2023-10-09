В Новосибирске владелец крупной АЗС объяснил ограничение продажи 95 бензина

Владелец одной из крупных сетей заправок в Новосибирске рассказал в интервью BFM-Новосибирск по поводу ограничения продажи бензина АИ-95.

Он заявил, что 95-го бензина не хватает на всех водителей. Независимые нефтетрейдеры не могут купить топливо в нужном для всех количестве.

«Того объема, который у нас есть сейчас, хватит для обеспечения договорных обязательств. Мы же и тендеры какие-то выигрывали, и с компаниями на постоянной основе сотрудничаем», — сказал руководитель компании.

Глава заправочной компании отметил, что неизвестно, сколько еще бензина не будет в продаже. В такой ситуации находятся все независимые АЗС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заправки «Лукойл» прекращают работу.