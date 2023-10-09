В Новосибирске заправки «Лукойл» прекращают работу

В скором времени на заправках поменяют вывески из-за ребрендинга.

В Новосибирске заправки «Лукойл» прекращают свою работу. Всего в городе была 21 заправка этой компании.

Скоро на заправках произойдет ребрендинг. Вместо надписи «Лукойл» появится другое название.

Владельцы решили прекратить договор франшизы. Продавать топливо на заправке будет другая компания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области снизились цены на бензин и дизель. Об этом сообщили в Новосибирскстат. Бензин АИ-92 стал дешевле на 22 копейки (0,4%), а цена на АИ-95 снизилась на 0,5% (29 копеек). Дизельное топливо подешевело на 0,1% (6 копеек). Однако цена АИ-98 и выше увеличилась на 0,1% (на 3 копейки).