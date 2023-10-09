В Новосибирской еврейской общине высказались о войне в Израиле

Председатель общины рассказал, как реагируют на происходящее прихожане синагоги.

Председатель Новосибирской еврейской общины Сендер Круглов высказался по поводу войны в Израиле. Он рассказал, прихожане синагоги реагируют на боевые действия в стране. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

«В сентябре была череда еврейских праздников. Целый месяц. Был еврейский новый год, день искупления и прощения. Довольно радостный месяц. В последние несколько дней мы вообще были отключены от мира: в эти дни не пользуемся телефонами. Мы от прихожан узнали новости из Израиля», — сказал Круглов.

Председатель общины отметил, что прихожане «в шоке» из-за боевых действий в Израиле. Круглов говорит, что он и прихожане вместе молятся и призывают всех молиться с ними.

«В такие тяжелые моменты нам всем надо объединяться. Мы ежедневно связываемся со своими родными и близкими», — говорит председатель.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сибиряка с женой мобилизовали в армию Израиля после нападения ХАМАСа.