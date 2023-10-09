Сибиряка с женой мобилизовали в армию Израиля после нападения ХАМАСа

Бывшего жителя Томска мобилизовали вместе с женой в армию Израиля.

Бывший житель Томска и его жена Нава были мобилизованы в израильскую армию после нападения ХАМАСа. Об этом пишет АиФ-Томск.

Они рассказали, что начало войны было неожиданным для них, так как они отдыхали за городом, когда услышали о том, что палестинские боевики атаковали юг Израиля.

Николай служил в мотострелковой бригаде "Кфир", а Нава была призвана из-за своей профессии медсестры. Они оба отметили, что основной удар пришелся на место дислокации дивизии "Газа", где Нава служила ранее. Палестинцы смогли подобраться незаметно и захватить множество солдат в плен или убить их на месте.

Они также сообщили, что основные жертвы — это гражданское население, включая иностранных туристов. Николай и Нава переживают за своих детей, которых пришлось отправить к бабушке и дедушке.

Супруги добавил, что население Израиля испытывает сильные эмоции — страх и ярость. Они все жаждут мести за погибших. Однако они также осознают, что текущие события могут стать прологом новой большой войны, где евреи окажутся одни против всего мусульманского мира на Ближнем Востоке.



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