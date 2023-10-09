«Что с лицом?»: как отреагировали российские артисты в Израиле на войну

Российские артисты выбрали Израиль в качестве нового места жительства и столкнулись с военным конфликтом.

Несколько российских артистов, включая Максима Галкина*, Семена Слепакова*, Анатолия Белого*, Андрея Макаревича* и Максима Леонидова, решили покинуть Россию и переехать в Израиль после начала специальной военной операции на Украине.

Максим Галкин, известный шоумен и признанный в России иноагентом, весной 2022 года покинул Россию и улетел в Израиль. Его супруга Алла Пугачева и дети также присоединились к нему. Семья Галкина обосновалась в Кесарии.

Юморист Семен Слепаков, который также был внесен в список иноагентов Минюстом РФ, отправился в Тель-Авив вместе с родителями и бабушкой в марте прошлого года.

Актер Анатолий Белый решил перебраться в Израиль после начала СВО. Он признался, что выбрал эту страну из-за ее привлекательности как легкого варианта эмиграции.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и его четвертая супруга Эйнат Кляйн также решили освоить новое место жительства в Израиле. Они выбрали курортный город Нетания для своего проживания. Жена Макаревича обладает израильским гражданством, а сам Андрей видит будущее для своего сына именно в этой стране.

Режиссер Тимур Бекмамбетов и его супруга Наталья Фишман также присоединились к списку артистов, перебравшихся в Израиль после начала СВО. Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs.

Основатель группы "Секрет" Максим Леонидов заявил о своем намерении сделать Израиль "центром жизни для семьи".

Тина Канделаки ранее опубликовала израильский паспорт Ксении Собчак и напомнила ей о ее заявлениях, в которых та отрицала наличие гражданства другой страны. Однако на данный момент Ксения находится в России.

Максим Галкин поделился в социальных сетях своими впечатлениями от сирен, которые разбудили его в 06:30 утра. Он выразил соболезнования погибшим и их семьям, пообещал помолиться за заложников и заявил, что Израиль победит. Пользователи сети активно обсуждали его слова:

«Там в Израиле война началась, пойдете воевать?», «Максим, в Армию обороны Израиля записались уже?», «Как дела в Израиле? Все тихо, мирно?», «Что с лицом?» — писали фолловеры.

Максим Леонидов опубликовал видео, на котором видно очередь людей, желающих сдать кровь в Израиле. В подписи он написал: "Израиль. Очередь на сдачу крови. Нас не победят".

Андрей Макаревич, Алла Пугачева, Тимур Бекмамбетов и Анатолий Белый пока не отреагировали на войну между Израилем и ХАМАС.

Ксения Собчак поделилась своими наблюдениями о том, как ее друзья в Израиле быстро получили израильский паспорт и участвуют в мобилизации. Она отметила, что убежала от российской мобилизации, но теперь столкнулась с израильской. Она также отметила особое отношение к каждому солдату в Израиле.

*Признаны Минюстом РФ иноагентами