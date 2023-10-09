В Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность с 10 октября

В Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

В Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса с 10 по 13 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По данным ведомства, в области в эти дни увеличится риск возникновения очагов природных пожаров. В эти даты будет действовать запрет на костры, сжигание мусора, травы и проведение всех пожароопасных работ.

В МЧС напомнили, что населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара следует сразу сообщить по телефону 112 или 101.



Как ранее писал Сиб.фм, резкое похолодание после «бабьего лета» придёт в Новосибирск в октябре.