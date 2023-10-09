В Новосибирском зоопарке произошла ссора между белыми медвежатами

Белый медвежонок столкнул в воду другого в Новосибирском зоопарке.

Утром 8 октября в зоопарке имени Шило в Новосибирске белые медвежата вступили в потасовку. Это происшествие было запечатлено на видео постоянной посетительницей Анной Новиковой.

На опубликованных кадрах видно, как маленькие медвежата забираются на «айсберг» и прыгают в воду. Их погружения контролирует мама медведица Герда, которая прогуливается по бетонной дорожке и следит за своими детенышами.

Однако внезапно один из медвежат напал на другого и сбросил его в воду. В ответ, пострадавший медвежонок решает отомстить и прыгает на свою сестру.



Как ранее писал Сиб.фм, в зоопарк Новосибирска прибыли новые животные.