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общество

В «Ростелекоме» пенсионеров научат компьютерной грамотности

Фото: Pexels.com

«Ростелеком» принял участие в открытии нового сезона мероприятий НРОО «Пенсионеры онлайн».

Компания «Ростелеком» приняла участие в открытии мероприятия НРОО «Пенсионеры онлайн». Встреча состоялась в рамках декады пожилого человека в Новосибирске.

Участники мероприятия собрались в Ресурсном центре общественных объединений Железнодорожного района Центрального округа. Специалисты компании «Ростелеком» поделились информацией о проекте «Азбука интернета» и напомнили о конкурсе «Спасибо интернету-2023» для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста (50+). Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 23 октября, а победители смогут выиграть ценные призы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что омбудсмен Волынец предложила ввести в школах бесплатное питание для детей-инвалидов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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