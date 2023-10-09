В «Ростелекоме» пенсионеров научат компьютерной грамотности

«Ростелеком» принял участие в открытии нового сезона мероприятий НРОО «Пенсионеры онлайн».

Компания «Ростелеком» приняла участие в открытии мероприятия НРОО «Пенсионеры онлайн». Встреча состоялась в рамках декады пожилого человека в Новосибирске.

Участники мероприятия собрались в Ресурсном центре общественных объединений Железнодорожного района Центрального округа. Специалисты компании «Ростелеком» поделились информацией о проекте «Азбука интернета» и напомнили о конкурсе «Спасибо интернету-2023» для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста (50+). Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 23 октября, а победители смогут выиграть ценные призы.

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