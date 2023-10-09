Зарплаты бюджетников Новосибирской области проиндексируют

В Новосибирской области приняли решение об индексации зарплат сотрудников бюджетной сферы.

Зарплаты сотрудников бюджетной сферы в Новосибирской области будут проиндексированы на 7,5% с октября. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в облправительстве.

В этом году зарплата уже проиндексирована дважды: с 1 июля на 10% и с 1 октября на 4%. Однако планировавшаяся октябрьская индексация на уровне 5% была скорректирована после анализа данных Росстата.

Губернатор подчеркнул, что обеспечение достойного уровня оплаты труда в социальной сфере является приоритетной задачей региональных властей. В свою очередь, врио главы регионального Минфина Виталий Голубенко сообщил, что бюджет региона предусматривает увеличение ассигнований на 2,1 млрд рублей для обеспечения надлежащего уровня заработной платы всех работников бюджетной сферы.

Напомним, пенсия в Новосибирске вырастет до 23,2 тысяч рублей в 2024 году.