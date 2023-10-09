Жители Новосибирска массово скупают кроссоверы и внедорожники в 2023 году

Жители Новосибирской области проявили повышенный спрос к кроссоверам и внедорожникам в текущем году.

Продажи кроссоверов и внедорожников в III квартале 2023 года в Новосибирской области выросли на 68,4%, сообщает платформа Avito Авто. Эксперты провели анализ динамики продаж автомобилей с пробегом в сегменте SUV и обнаружили значительный рост в июле-сентябре 2023 года по сравнению с прошлым годом. Средняя цена кроссоверов и внедорожников также выросла на 51,1% и достигла отметки в 2 100 000 рублей. Доля продаж этих автомобилей составила 35,7% на рынке автомобилей с пробегом в Новосибирской области.

Также отмечается, что в России продажи автомобилей с пробегом в сегменте SUV в июле-сентябре 2023 года выросли на 31,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена кроссоверов и внедорожников составила 1 499 000 рублей. Доля продаж этих автомобилей на рынке автомобилей с пробегом в стране составила 22,8% и за год выросла на 3%.

В рейтинге самых популярных брендов кроссоверов и внедорожников с пробегом в Новосибирской области лидером стала Toyota. На втором месте расположился Geely, на третьем — Hyundai. Четвертое место заняла BMW, а пятое — Lexus.

Напомним, Новосибирская область оказалась на 5 месте в РФ по строительному заделу на душу населения.