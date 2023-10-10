Дом экс-главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продают за 150 миллионов

На сайтах агентств недвижимости в Геленджике выставлен на продажу дом, который принадлежал экс-главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

В Геленджике продаётся двухэтажный дом стоимостью 150 миллионов рублей. Общая площадь особняка составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Известно, что земля, на которой расположена эта база отдыха, ранее принадлежала главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

«Продается. Юридическое лицо держатель договора аренды земельных участков (4 га), участок леса, дорога сроком на 49 лет. На участке расположены временные постройки», — сказано в объявлении, которое разместили риелторы.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб после взрыва самолёта над Тверской областью 23 августа. Сейчас Росавиация и Следственный Комитет России рассматривают в качестве основной версии теракт в воздушном пространстве.