Активистку Галину Магергут вызвали в полицию после акции в поддержку фильма «Барби»

Она против отказа выдавать прокатное удостоверение фильму из-за несоответствия российским моральным ценностям.

В Красноярске активистку Галину Магергут вызвали в полицию после участия в акции против отказа выдать прокатное удостоверение фильму «Барби» из-за несоответствия российским моральным ценностям. Галина рассказала, что ее вызвали в отдел полиции для составления протокола по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Стоит отметить, что в Красноярском крае до сих пор действуют антиковидные ограничения с 2020 года, включая запрет на проведение массовых мероприятий. В 2023 году Роспотребнадзор предложил снять эти ограничения, но власти региона отказались от этой инициативы. Сама Галина Магергут заявила в интервью «МК в Красноярске», что не понимает, что именно она нарушила.

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