В Пекине откроют представительство высшей школы Новосибирской области

Партнером по данному проекту является китайская образовательная корпорация Миньян.

В Пекине откроют представительство вузов Новосибирской области. Соглашение подписали сегодня, 10 октября, на площадке Новосибирского государственного университета. Партнером по проекту является китайская образовательная корпорация Миньян (Beijing Mingyang Weilai Education Technology Co.).

По словам основателя корпорации образования Минян Чжан Жуй ежегодно почти 2000 китайских студентов отправляются в российские вузы, и сейчас корпорация имеет партнерские договоры с 60 университетами по всей России. Они также активно работают над совместными российско-китайскими образовательными программами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в НГПУ открылся центр для педагогов, работающих с детьми мигрантов.