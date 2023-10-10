В НГПУ открылся центр для педагогов, работающих с детьми мигрантов

Большое количество школьников из числа детей мигрантов – новая реальность. Как учить в общеобразовательной школе детей, для которых русский – не родной язык, а русская культура – незнакомая среда? Чтобы помочь новосибирским учителям, в НГПУ открыли информационно-просветительский центр для педагогов, работающих с детьми из семей мигрантов.

Открытие центра совместили с проведением семинара «Социально-педагогическое сопровождение детей-мигрантов», на котором учителя из более чем 40 школ обсуждали адаптацию и обучение детей иной культуры.

На семинаре выступили замначальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования мэрии города Новосибирска Ольга Сергеевна Еремеева, профессор кафедры педагогики и психологии ИИГСО НГПУ Зоя Ивановна Лаврентьева – ученый, который давно и плодотворно занимается вопросами обучения детей-инофонов, методисты МАОУ СОШ №128 Елена Евгеньевна Хорохордина и Татьяна Викторовна Журина.

«Уважаемые коллеги, давайте поможем нашей стране решить эту важную задачу – привить детям, которые приехали из других стран, любовь к России! Чтобы это сделать, нужно детей принять и полюбить – тогда у них будет сформирована гражданская идентичность, а это задача номер один в сегодняшней ситуации», –подчеркнула профессор Лаврентьева.

На семинаре были актуализированы ключевые понятия и нормативные документы по обучению и адаптации детей-мигрантов, рассмотрено содержание воспитательной деятельности классных руководителей по социальной адаптации детей-мигрантов и работе с родителями.

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