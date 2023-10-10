Опубликованы красивые фото золотой осени в Новосибирске

В Новосибирске в первой декаде октября сохраняется теплая и сухая погода. Температура воздуха достигает +20 градусов.

Благодаря отсутствию дождей и сильного ветра, природа в городе продолжает радовать горожан яркими красками. Улицы усыпаны желтой, оранжевой и красной листвой.

Однако в ближайшее время погода в городе изменится. Синоптики прогнозируют похолодание, так как в Новосибирск приближается холодный циклон из европейской части России.

Ранее в новосибирской ассоциации турфирм рассказали, что делать с путевками в Израиль.