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общество

Опубликованы красивые фото золотой осени в Новосибирске

Фото: «МК в Новосибирске»

В Новосибирске в первой декаде октября сохраняется теплая и сухая погода. Температура воздуха достигает +20 градусов.

Благодаря отсутствию дождей и сильного ветра, природа в городе продолжает радовать горожан яркими красками. Улицы усыпаны желтой, оранжевой и красной листвой.

Однако в ближайшее время погода в городе изменится. Синоптики прогнозируют похолодание, так как в Новосибирск приближается холодный циклон из европейской части России.

Фото Опубликованы красивые фото золотой осени в Новосибирске 2

Фото Опубликованы красивые фото золотой осени в Новосибирске 3

Ранее в новосибирской ассоциации турфирм рассказали, что делать с путевками в Израиль.

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Игорь Кириченко
Журналист

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