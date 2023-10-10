В новосибирской ассоциации турфирм рассказали, что делать с путевками в Израиль

Туристов, оставшихся в Израиле, призывают следовать указаниям местных властей.

Согласно данным местных турфирм, сотни жителей Новосибирска каждый год посещают Иерусалим и курорты Мертвого моря. В настоящее время неизвестно, сколько туристов находится в Израиле. Однако участники рынка полагают, что их число может составлять несколько десятков человек, включая медицинских туристов. Также есть те, кто планировал отправиться в Израиль в ближайшие недели.

В новосибирской ассоциации туристических организаций подчеркивают, что на данный момент нет единого ответа на вопрос о том, что делать тем, кто планировал поездку в Израиль. Вопрос возврата билетов и денег за отели решается индивидуально. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Директор ассоциации Светлана Фоменко сообщила, что общие правила возврата средств начинают действовать только при полной отмене поездки. На данный момент такой отмены нет. Однако, Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль. В таких случаях предполагается возврат и обмен билетов без штрафных санкций. Если рейс не отменен, условия возврата указаны в договоре между авиакомпанией и клиентом. Учитывая текущую ситуацию в Израиле, многие люди отказываются от билетов или переносят дату вылета. Те, кто уже находится в Израиле, могут обменять билеты, чтобы как можно скорее вернуться в Россию.

Те, кто уже находится в Израиле, могут обменять билеты, чтобы как можно скорее вернуться в Россию. Туристов, оставшихся в Израиле, призывают следовать указаниям местных властей, не покидать охраняемые зоны и быть в курсе оперативной информации.



Напомним, на Ближнем Востоке продолжается военный конфликт — Сиб.фм приводит данные о палестино-израильском противостоянии на 10 октября.