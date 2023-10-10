Бросился с ножом на полицейского: кемеровчанин устроил разбой в новосибирском магазине

Уроженец Кемеровской области пойдёт под суд за нападение на сотрудника полиции и разбой.

Суд рассмотрит уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции и разбоя в Новосибирске. Прокуратура Новосибирской области вынесла обвинительное заключение в отношении 41-летнего мужчины из Кемеровской области, сказано в сообщении ведомства 10 октября.. Ему предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 10 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в магазин в Ленинском районе Новосибирска. Он собрал продукты питания и попытался уйти, однако продавец помешала ему и потребовала оплатить товары. В ответ обвиняемый угрожающе направил нож в сторону продавца и скрылся с похищенными продуктами.

Продавец вызвала полицию, которая оперативно задержала нападавшего и потребовала его остановиться. Однако обвиняемый отказался подчиниться и попытался скрыться, достав нож и нанеся удар сотруднику полиции в область шеи. Сотрудник успел отскочить в сторону, избежав серьезных травм.

Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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