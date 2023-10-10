В Бердске муниципального работника будут судить за рухнувшее дерево

Следователи передали в суд уголовное делу сотрудника муниципальной организации из города Бердск Новосибирской области – из-за него на женщину упала ветка и травмировала прохожую.

Инцидент произошёл в Бердске в июне 2022 года. Женщина шла по улице, неожиданно на неё упали тяжёлые ветки. Прохожая получила серьёзные травмы и была вынуждена долгое время лечиться. Вред, нанесённый её здоровью, был оценен как тяжкий.

К ответственности привлекли сотрудника муниципального учреждения, который должен был следить за обрезкой деревьев. Ему вменили целый букет уголовных статей.

"Следственным отделом по городу Бердск следственного СУ СКР по Новосибирской области краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения города Бердска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и частью 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)", – говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи пришли к выводу, что муниципальный работник не принял мер,для того, чтобы убрать ветки, угрожающие жизни и здоровью окружающих. К тому же, директор МКУ предоставил в администрацию Бердска подложный акт обследования, в котором не стал указывать аварийное состояние деревьев.

"В настоящее время уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора города Бердска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу",

– говорится в сообщении СКР.

Кстати, это не первый такой случай халатности: в Куйбышевском районе судят предпринимателя из-за нарушения требований охраны труда – из-за него на работника при валке упало дерево.