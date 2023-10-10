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общество

«Дети в опасности»: в Новосибирской области опустели улицы посёлка после возвращения насильника 8-летней девочки

Фото: Артём Пирогов/Сиб.фм

Жители новосибирского посёлка выступили против возвращения преступника домой.

В посёлке Чистоозёрный Новосибирской области вернулся осужденный педофил, который двадцать лет назад совершил жестокое изнасилование восьмилетней девочки.

После освобождения Кужилова активисты приняли решение собрать подписи и создать петицию с требованием принудительной госпитализации осужденного в психиатрическую больницу. Местные жители активно поддерживают данную инициативу и собирают подписи по всему Чистоозёрному району.

Жители выражают уверенность в том, что Кужилов способен на новые ужасные преступления, вплоть до убийства. Тем временем улицы населённого пункта опустели — местные боятся выпускать детей одних на улицу.

«Если раньше дети ходили спокойно, то сейчас родители переживают, и многие родители ограничили своих детей в кружках. Ребятишки не ходят на танцы, на мультипликации, на волейбол. Все из-за Кужилова. Родители даже на детские площадки детей не отпускают», — сетует родительница.

Местные жители надеются, что после успешного сбора подписей и создания петиции будет образована специальная комиссия, которая проведет психологическую экспертизу и признает Кужилова невменяемым.

Напомним, полный текст репортажа можно прочитать по ссылке.

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Александр Борисов
журналист

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